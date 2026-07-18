Οι Ντάλας Μάβερικς υπολογίζουν κανονικά στον Κάιρι Ίρβινγκ για τη νέα σεζόν.

Οι ομάδες του NBA «χτίζουν» τα ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι Μάβερικς που απέκτησαν τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς από τη Φενέρμπαχτσε, έχουν ως μπροστάρηδες στην ομάδα τους Κούπερ Φλαγκ και Κάιρι Ίρβινγκ.

Σύμφωνα με τον Έβαν Σάιντερι, πολλές ομάδες προσέγγισαν τους «Μαβς», για τον Ίρβινγκ, ωστόσο οι άνθρωποι του οργανισμού του Ντάλας, ήταν ξεκάθαροι. Δεν θέλουν να μπουν σε οποιαδήποτε κουβέντα, για πιθανή αποχώρηση του 34χρονου σούπερ σταρ.

Οι Μάβερικς θέλουν να «χτίσουν» την ομάδα γύρω από τον Ίρβιγνκ και τον Φλαγκ, οπότε αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στο Ντάλας και τη νέα σεζόν.

Ο ταλαντούχος Αμερικανός γκαρντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο 24.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ ανά 36.1 λεπτά στο NBA.