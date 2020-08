Ντόντσιτς-Playoffs: Οι 70 πόντοι, κορυφαία επίδοση της ιστορίας στα 2 πρώτα ματς! (pic)

Σε ακόμα ένα ματς ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εξαιρετικός, βοηθώντας τους Μάβερικς να κάνουν το 1-1 κόντρα στους Κλίπερς.

Ο Σλοβένος σταμάτησε στους 28 (χρεώθηκε με 5ο φάουλ στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου) και έφτασε τους 70 (είχε 42 στο Game 1) στα 2 πρώτα της καριέρας του στα playoffs.

Αυτοί οι 70 πόντοι αποτελούν και την κορυφαία επίδοση της ιστορίας στην postseason.

Δεν σταματά τα ρεκόρ ο ηγέτης του Ντάλας.

Luka Doncic making history in his first NBA playoff series EVER pic.twitter.com/UimPtPaWkW

— Sports Illustrated (@SInow) August 20, 2020