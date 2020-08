Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στο Game 2 της σειράς Κλίπερς-Μάβερικς, ο Λούκα Ντόντσιτς θέλησε να ξεδιπλώσει τις... φωνητικές του ικανότητες στην προπόνηση του Ντάλας.

Φυσικά το... πειραχτήρι Μπόμπαν Μαριάνοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και άρχισε να βιντεοσκοπεί τον Σλοβένο σούπερ σταρ, ενώ παράλληλα τον κορόιδευε!

Αν μη τι άλλο στους Μάβερικς επικρατεί μια... ωραία ατμόσφαιρα!

Blessing your timeline with this game day mood from @luka7doncic & @bobanmarjanovic #BringingSportsBack | @att pic.twitter.com/5g6VEIxCFN

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 19, 2020