Εντυπωσιακός ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν κόντρα στους Θάντερ με 37 πόντους, βοηθώντας τους Ρόκετς να κάνουν το 1-0 στη σειρά.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ... θαμπώθηκε με τον Μούσια και τόνισε πως ο ηγέτης του Χιούστον είναι ο κορυφαίος παίκτης που έχει δει στη ζωή του σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός.

Δείτε τη δήλωση του Sir Charles

"James Harden is the best one-on-one player I've ever seen in my life." - Chuck

