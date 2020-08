Χαρακτηριστικό είναι και το στιγμιότυπο που κυκλοφορεί στο twitter, με τον πρώην ΝΒΑer να μην μπορεί να πει «Αντετοκούνμπο».

Οι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Μάτζικ, για το πρώτο παιχνίδι των playoffs, και στην ανάπαυλα του αγώνα, ο Σακίλ μπερδεύτηκε με το επώνυμο του «Greek Freak».

.@SHAQ still can’t pronounce Giannis’ last name () pic.twitter.com/LU9flDXve3

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 18, 2020