Ανατριχιαστικό: Η Jessie Reyez τραγουδάει το «O Canada» στην κορυφή του «CN Tower» πριν το παιχνίδι των Ράπτορς! (pic & vids)

Η 29χρονη καλλιτέχνις ανέβηκε στην κορυφή του «CN Tower», ο οποίος έχει ύψος 553 μέτρα, γονάτισε στο Edgewalk και άρχισε να τραγουδάει τον Εθνικό ύμνου του Καναδά.

Αυτή η ανατριχιαστική στιγμή συνέβη πριν οι Ράπτορς τεθούν αντιμέτωποι με τους Νετς, για το πρώτο παιχνίδι των playoffs στην «φούσκα» του Ορλάντο.

Η Jessie Reyez, η οποία φορούσε και μάσκα με το όνομα της Breonna Taylor, που σκοτώθηκε από αστυνομικούς, έγινε, μάλιστα, η πρώτη που ανεβαίνει στο «CN Tower» για να παρουσιάσει το «O Canada» και το βίντεο που κυκλοφόρησε απλά συγκλονίζει!

