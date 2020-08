Λέικερς - Μπλέιζερς 93-100: Dame Time και... τέζα οι λιμνάνθρωποι! (vid)

Είναι σπουδαίος παίκτης και το απέδειξε και στο Game 1 με τους Λέικερς.

Ο εκπληκτικός Λίλαρντ σταμάτησε στους 34 κόντρα στους λιμνάνθρωπους, ενώ τους εκτέλεσε με τριποντάρες από το logo, με το Πόρτλαντ να επικρατεί με 100-93 και να κάνει το 1-0 στη σειρά.

Tα 2 τρίποντα του Λίλαρντ (από το logo) και το ένα του Καρμέλο έγραψαν το 95-89 στα 2 λεπτά για το τέλος, με τον ΛεΜπρόν να απαντάει. Ομως ο Τρεντ με clutch τρίποντο έκανε το 98-93, 1:10 για τη λήξη. Οι Λέικερς δεν βρήκαν στόχο στις επόμενες επιθέσεις και ο Νούρκιτς έβαλε κερασάκι στην τούρτα μετά την ασίστ του Λίλαρντ.

O Dame σταμάτησε στους 34, ο ΜακΚόλουμ στους 21, ενώ ο Νούρκιτς μέτρησε 16 με 15 ριμπάουντ. Ο Καρμέλο είχε 11 με 10 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ο ΛεΜπρόν έκανε μεγάλο ματς με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 16 ασίστ (ρεκόρ καριέρας στα playoffs), ενώ ο Ντέιβις 28 με 11 ριμπάουντ.

To ματς είχε μικρή καθυστέρηση, αφού ο Χάουαρντ στράβωσε το στεφάνι στο πρώτο ημίχρονο.

Σπουδαία στιγμή και για τον Βασιλιά που ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ στα triple double στους Λέικερς.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-36, 56-57, 75-78, 93-100.

Dame from DEEP and Nurk knows what time it is! #NBAPlayoffs @trailblazers 92@Lakers 89

2:45 left on TNT pic.twitter.com/fZMin0cAHm

— NBA (@NBA) August 19, 2020