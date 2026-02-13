Ο Χόλιντεϊ έκανε season-high στο σκοράρισμα και οι Μπλέιζερς νίκησαν τους Τζαζ

Ο Τζρου Χόλιντεϊ ηγήθηκε επιθετικά των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (27-29), που επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ (18-38) με 135-119.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή εμφάνισή του στο σκοράρισμα, σημειώνοντας 31 πόντους για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, που επιβλήθηκαν των Γιούτα Τζαζ με 135-119.

Από εκεί και πέρα, ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν έκανε double-double με 23 πόντους και 18 ριμπάουντ, μαζί με επτά ασίστ και τρία μπλοκ. Ήταν η τέταρτη νίκη στους τελευταίους πέντε αγώνες για το Πόρτλαντ, με τον Τζέραμι Γκραντ να προσθέτει 18 πόντους και τον Σκουτ Χέντερσον 15.

Σημειωτέον, οι Μπλέιζερς παρατάχθηκαν κόντρα στους Τζαζ χωρίς τους δυο κορυφαίους σκόρερ τους, τον Ντένι Άβντιγια και τον Σέντον Σαρπ. Το Πόρτλαντ συνεχίζει από την ένατη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 27-29 ενώ οι Τζαζ βρίσκονται στην 13η θέση με απολογισμό 18 νίκες και 38 ήττες.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-28, 63-61, 86-101, 119-135.