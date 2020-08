Καθυστέρηση είχαμε στο πρώτο ημίχρονο του Λέικερς-Μπλέιζερς.

Ο Χάουαρντ κάρφωσε και στράβωσε το στεφάνι, κάτι που είδε ο Ντέιβις στην επόμενη φάση, όταν πήγε να εκτελέσει βολές.

Οι διαιτητές ενημερώθηκαν και μετά από λίγο το πρόβλημα λύθηκε για να συνεχιστεί το ματς.

Bron with the full-court dime to Dwight

Lakers are back in business pic.twitter.com/Lyj2wRwdng

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 19, 2020