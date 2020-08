Ιδιαίτερο το Game 1 των Λέικερς με τους Μπλέιζερς για τον ΛεΜπρόν. Ο Βασιλιάς τελείωσε την 3η περίοδο με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 14 ασίστ, κάτι που του επέτρεψε να φτάσει τα 22 triple double στην καριέρα του με τους λιμνάνθρωπους.

Έτσι ξεπέρασε τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ που είχε 21.

LeBron passed Kobe for third-most triple-doubles in Lakers history (includes regular season and playoffs).

pic.twitter.com/uEivZjY7Hi

— ESPN (@espn) August 19, 2020