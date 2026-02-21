Οι Νάγκετς... διέλυσαν τους Μπλέιζερς με 157-103 σε μια ιστορική βραδιά για εκείνους.

Oι Νάγκετς έστησαν πάρτι κόντρα στους Μπλέιζερς και τους διέλυσαν με 157-103. Αυτοί οι 157 πόντοι είναι και η καλύτερη επίδοση στην ιστορία τους για εκτός έδρας ματς. Δεν θα ξεχάσουν τη βραδιά αυτή. To Ντένβερ πλέον έχει 36 νίκες και 21 ήττες στη σεζόν.

Ο Γιόκιτς έκανε το κομμάτι του για άλλη μια φορά και είχε 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ τον ακολούθησε ο Μάρεϊ με 25 πόντους.

Από την πλευρά των ηττημένων πρώτος σκόρερ ήταν ο Χόλιντεϊ με 19 πόντους αλλά δεν γινόταν να σώσει από τον διασυρμό τους Μπλέιζερς που θέλουν να αντέξουν και να μπουν στο play in.