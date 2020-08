Ντόντσιτς για Πορζίνγκις: «Με προσέχει, το έκανε για εμένα» (vid)

Ο Πορζίνγκις αποβλήθηκε από το πρώτο παιχνίδι playoffs της καριέρας του και το αυτό έγινε επειδή αρπάχτηκε για να υπερασπιστεί τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο νεαρός Σλοβένος μίλησε γι' αυτό και παραδέχτηκε ότι εκτίμησε την κίνηση του συμπαίκτη του.

«Ο KP με προσέχει. Το έκανε για εμένα. Το έκανε για τον συμπαίκτη του. Με προσέχει. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η ομάδα το εκτιμά. Δεν πιστεύω ότι ήταν δίκαια η αποβολή του, ειδικά σε playoffs».

This pillow fight earned Porzingis his second technicals and an ejection pic.twitter.com/k17F1yHHN2

