Εμπίντ μετά την ήττα από τους Σέλτικς: «Πρέπει να 'κουβαλήσω' την ομάδα» (vid)

Οι Σίξερς δεν ξεκίνησαν με το δεξί τα playoffs και οι Σέλτικς έδειξαν τις προθέσεις τους από την πρώτη στιγμή. Η απώλεια του Σίμονς είναι σίγουρα μεγάλη και ο Εμπίντ ξέρει πως πρέπει να βγει μπροστά για την ομάδα της Φιλαντέλφια. Ο ψηλός των Σίξερς είχε 26 πόντους στο παιχνίδι και κατέβασε και 16 ριμπάουντ, αλλά τα double teams της Βοστόνης φάνηκαν να του δημιουργούν πρόβλημα.

«Προφανώς δεν πήρα πολλά σουτ. Πρέπει να είμαι πιο επιθετικός. Ίσως πρέπει να παίζουμε μερικά ακόμα plays, αλλά δεν ξέρω. Είναι κάτι ακόμα που πρέπει να φτιάξουμε για το Game 2. Πρέπει να κάνω παραπάνω. Έχω μια δουλειά να κάνω και αυτή είναι να μας 'κουβαλήσω'. Θα χρειαστώ βοήθεια από τους συμπαίκτες μου, αλλά πρέπει να κάνω παραπάνω. Πρέπει να παίρνω περισσότερα σουτ, να είμαι πιο επιθετικός, πρέπει να βοηθήσω και τους υπόλοιπους».

Sixers’ Joel Embiid after Game 1 loss to Celtics: “I’ve got to do more. ... I’ve got one job to do: carry us.” pic.twitter.com/jvukxdY7IU

— Ben Golliver (@BenGolliver) August 18, 2020