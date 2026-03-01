Πουλακίδας: Υπογράφει στους Μάβερικς!

Πουλακίδας: Υπογράφει στους Μάβερικς!

Πουλακίδας
Ο Τζον Πουλακίδας φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ντάλας Μάβερικς, όπως αναφέρει Αμερικανός δημοσιογράφος.

Στο NBA θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζον Πουλακίδας και συγκεκριμένα στους Ντάλας Μάβερικς.

Σύμφωνα με Αμερικανό δημοσίευμα ο 22χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα από το Ντάλας και θα υπογράψει two-way συμβόλαιο. Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην G - League με τη θυγατρική των Κλίπερς και είχε μ.ο σε 35 αγώνες, 12.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησαν τον οργανισμό των Μάβερικς να του προσφέρουν το συμβόλαιο, με τον διεθνή να είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Δείτε Επίσης

NCAA: Εξαιρετικός ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης!
avdalas_x_virginia_tech_mens_basketball

Θυμίζουμε τον Σεπτέμβρη του 2025 είχε υπογράψει Exhibit 10 συμβόλαιο και με τους Κλίπερς, όμως η ομάδα του Λος Άντζελες τον άφησε ελεύθερο.

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του σεζόν, ο Πουλακίδας (ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες, όντας Έλληνας δεύτερης γενιάς, γεννημένος στο Νάπερβιλ του Ιλινόι) στο NCAA «έγραψε» εξαιρετικά νούμερα, έχοντας 19.4 πόντους με 41% στα τρίποντα και 3.3 ριμπάουντ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     