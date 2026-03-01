Ο Τζον Πουλακίδας φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ντάλας Μάβερικς, όπως αναφέρει Αμερικανός δημοσιογράφος.

Στο NBA θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζον Πουλακίδας και συγκεκριμένα στους Ντάλας Μάβερικς.

Σύμφωνα με Αμερικανό δημοσίευμα ο 22χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα από το Ντάλας και θα υπογράψει two-way συμβόλαιο. Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην G - League με τη θυγατρική των Κλίπερς και είχε μ.ο σε 35 αγώνες, 12.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησαν τον οργανισμό των Μάβερικς να του προσφέρουν το συμβόλαιο, με τον διεθνή να είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Θυμίζουμε τον Σεπτέμβρη του 2025 είχε υπογράψει Exhibit 10 συμβόλαιο και με τους Κλίπερς, όμως η ομάδα του Λος Άντζελες τον άφησε ελεύθερο.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του σεζόν, ο Πουλακίδας (ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες, όντας Έλληνας δεύτερης γενιάς, γεννημένος στο Νάπερβιλ του Ιλινόι) στο NCAA «έγραψε» εξαιρετικά νούμερα, έχοντας 19.4 πόντους με 41% στα τρίποντα και 3.3 ριμπάουντ.