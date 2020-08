Mέγας Ντόντσιτς: Ιστορικό «42άρι», κορυφαίο ντεμπούτο στην ιστορία των playoffs! (pic & vid)

Mπορεί να μην κατάφερε να υποτάξει τους Κλίπερς στο Game 1, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς έγραψε ιστορία.

Ο Σλοβένος μέτρησε 42 πόντους (14/15β., 11/15διπ., 2/6τρ.) απέναντι στην ομάδα του Λέοναρντ και του Τζορτζ και έτσι πραγματοποίησε το κορυφαίο ντεμπούτο όλων των εποχών στα playoffs.

Θα μας... τρελάνει ο ηγέτης των Μάβερικς που εκτός την 42άρα, είχε 9 ασίστ, 7 ριμπάουντ, αλλά και 11 λάθη.

Luka Doncic’s 42 PTS are the most in an #NBAPlayoffs debut in @NBAHistory. pic.twitter.com/yGUCCJ3897

