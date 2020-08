Το «ΝΒΑ Officials» έδωσε την εξήγηση για την αποβολή του Λετονού, μέσα από την επίσημη αναφορά του αγώνα.

Συγκεκριμένα η πρώτη τεχνική ποινή ήταν για το γεγονός ότι ο Πορζίνγκις έριξε μπουνιά στον αέρα λόγω της δυσαρέσκειάς του για το σφύριγμα των διαιτητών, μια κίνηση που τιμωρείται αυτομάτως με τεχνική ποινή.

Όσον αφορά τη δεύτερη τεχνική ποινή η οποία προκάλεσε και κύμα αντιδράσεων είχε να κάνει με τον καυγά που πήγε να δημιουργηθεί. Οι διαιτητές είδαν τα όσα έγιναν μέσω του Instant Replay και αποφάσισαν να του δώσουν τη δεύτερη τεχνική ποινή, με την οποία αποβλήθηκε αυτομάτως από το ματς.

Pool report on the technical fouls called against Kristaps Porzingis in today’s Clippers/Mavericks game: pic.twitter.com/K4RGF0Kj2M

