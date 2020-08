Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσει μέχρι να ξεπεράσει και να επουλώσει τις πληγές του πρόσφατου παρελθόντος, να επιτευχθεί η ειρήνη και η συνεργασία μεταξύ των εθνοτήτων που ζουν στα εδάφη της αλλά και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του βοσνιακού λαού προς τους θεσμούς. Ο εμφύλιος και ο θρησκευτικός πόλεμος έχουν καταπιέσει τους Βόσνιους τα προηγούμενα χρόνια σε τέτοιο βαθμό που το όνειρο μιας ευημερούσας ζωής υπήρχε μόνο στις παλιές οικογενειακές αφηγήσεις για την εποχή του Τίτο. Οι Βόσνιοι δεν ξεχνούν το παρελθόν τους, τις δυσκολίες και τις κακοτοπιές που κλήθηκαν να ξεπεράσουν, ειδικά κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Γιουγκοσλαβία.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν το μπλουζάκι που φόρεσε ο Γιουσούφ Νούρκιτς στο περσινό Game 6 των Μπλέιζερς με τους Νάγκετς στα ημιτελικά της Δύσης προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Ήταν τα ονόματα εννιά Βόσνιων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον εμφύλιο. Ήρωες για τους Βόσνιους, εγκληματίες πολέμου που σκότωσαν αμάχους για τους Κροάτες και τους Σέρβους. Παρεμπιπτόντως, ο Σέρβος σέντερ του Ντένβερ, Νίκολα Γιόκιτς βρισκόταν εκείνη την ώρα στο παρκέ όμως δεν ρωτήθηκε για το περιστατικό στον πάγκο των Μπλέιζερς. Ο Νούρκιτς γεννήθηκε το 1994 στην Τούζλα της Βοσνίας, μιας χώρα όπου όλοι είναι εναντίον... όλων ενώ κυκλοφορεί στο Twitter ως @bosnianbeast27 (Θηρίο από τη Βοσνία). Έμαθε από πολύ νωρίς ότι πρέπει να μείνει δυνατός για να επιβιώσει και το μπάσκετ ήταν η καλύτερη διέξοδος, έστω κι αν κατηγορήθηκε ως προδότης από την ομοσπονδία της πατρίδας του.

Ο Νούρκιτς, λοιπόν ήταν ο τύπος που εγκατέλειψε την προετοιμασία της Βοσνίας το καλοκαίρι του 2014 ώστε να αφοσιωθεί στην προσαρμογή του στο ΝΒΑ έπειτα από την επιλογή του στο νούμερο 16 του Draft και την προτροπή του Ντένβερ να αποφύγει την εθνική ομάδα. Προηγουμένως είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στο EuroBasket Νέων ως MVP της διοργάνωσης που διεξήχθη στη Βοσνία κι έδωσε στην πατρίδα του την άνοδο από τη Β' κατηγορία στην Α'.

Για την ακρίβεια, είχε τεθεί υπό τις οδηγίες του τότε ομοσπονδιακού κόουτς των Βόσνιων, Ντούσκο Ιβάνοβιτς όμως αποχώρησε λέγοντας πως έχει πόνους στο γόνατο. Εν συνεχεία έθεσε εαυτόν εκτός εθνικής ομάδας για το EuroBasket 2015 καθώς υπήρχε ρήξη στη σχέση του με την ομοσπονδία μπάσκετ της Σερβίας, ενημερώνοντας πως θα έμενε στις ΗΠΑ για να δουλέψει με τους Νάγκετς! Οι συμπατριώτες του κατηγόρησαν τον Νούρκιτς και τον εκπρόσωπο του σαν αποστάτες, ο ίδιος όμως εξήγησε: «Αντιλαμβάνομαι πως προσπαθούν να με παρουσιάσουν ως προδότη. Κάποιοι ωστόσο, ξεπέρασαν το όριο, με απειλές εναντίον μου και εναντίον της οικογένειας μου. Είναι οι ίδιοι με εκείνους που αμφισβητούν το πόσο πατριώτης είμαι». Υπερθεμάτισε, λέγοντας: «Θα μπορούσα να πάρω σλοβένικη υπηκοότητα ή κροατική, αλλά προτίμησα της Βοσνίας. Ήταν η μόνη επιλογή για εμένα».

Η πρώτη πραγματικά μεγάλη δοκιμασία ήλθε τον περσινό Μάρτιο. Οι Μπλέιζερς προηγούνταν 134-132 των Νετς στα 2.22" για το τέλος της δεύτερης παράταση όταν ο Νούρκιτς πήδηξε για να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι όμως στραβοπάτησε, λύγισε το πόδι του μεταξύ του γονάτου και του αστραγάλου, με αποτέλεσμα κάταγμα της αριστερής κνήμης και περόνης! Οι Μπλέιζερς είχαν κλειδώσει τη συμμετοχή στα playoffs, ο Βόσνιος διένυε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του (15.4 πόντοι, 10.3 ριμπάουντ) όμως η εικόνα του να σφαδάζει στο παρκέ και τους Ενές Καντέρ, Ντέιμιαν Λίλαρντ που ήταν μπροστά να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους ήταν ένα ηχηρό σοκ για το Πόρτλαντ.

Χρειάστηκε να περάσουν 16 μήνες ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στον αγώνα με την Ιντιάνα και πλέον έχει μπροστά του την υπέρτατη πρόκληση! Ο Νούρκιτς πήρε τη θέση του στη βασική πεντάδα αντί του Χασάν Ουάιτσαϊντ, τελείωσε το play-in με τους Γκρίζλις με 22 πόντους - 21 ριμπάουντ (15 - 17 στο ημίχρονο) ενώ προηγουμένως είχε ενημερώσει ότι έχασε τη γιαγιά του από κορονοϊό. «Δεν ήθελα να παίξω. Νομίζω πως αυτή με έκανε να αγωνιστώ. Πέρασα ολόκληρη τη σεζόν εκτός ομάδας και ήρθα εδώ για να βρεθώ μαζί με τους συμπαίκτες μου και να μείνω εδώ! Μπορείς λοιπόν να σκεφτείς ότι η γιαγιά μου ήθελε να παίξω. Είμαι χαρούμενος που νικήσαμε και μπήκαμε στα πλέι οφ. Για αυτό το λόγο ήρθαμε στο Ορλάντο».

Ακολούθως έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media: «Τα καταφέραμε γιαγιά. Υποσχέθηκα πως θα παλέψω όπως εσύ». Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και οι Λέικερς περιμένουν στον α' γύρο των playoffs όμως ο Bosnian Beast είναι έτοιμος να ξεπεράσει το επόμενο μεγάλο εμπόδιο. Εξάλλου, ο συνοδοιπόρος του στο Πόρτλαντ και ομόφωνα MVP της «φούσκας», Ντέιμιαν Λίλαρντ, ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα: «Νομίζω πως μπορούμε να τους αποκλείσουμε».

We did it Grandma

Promise to fight like you di#RIPGrandma #loveyou #Playoffs #Innalillahiveinnailejhiradžiun #Nensi

— Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) August 15, 2020