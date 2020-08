Καρμέλο για Λίλαρντ: «Ο κορυφαίος συμπαίκτης που είχα ποτέ» (pic)

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ ήταν ο άνθρωπος που έκανε πράματα και θάματα στη... φούσκα, οδηγώντας τους Μπλέιζερς στα playoffs.

Καθοριστικός ήταν και ο Καρμέλο Άντονι, ο οποίος υποκλίθηκε στον Dame.

«Ο Ντέιμιαν είναι ο κορυφαίος για μένα. Ποτέ δεν έχω παίξει δίπλα σε έναν παίκτη που... σηκώνει την ομάδα όπως αυτός, είναι ένας εκπληκτικός ηγέτης. Ενδιαφέρεται για τους συμπαίκτες του, κάνει εκπληκτικά πράγματα», ήταν τα λόγια του Μέλο.

Kαι σκεφτείτε πως έχει συνυπάρξει με παίκτες όπως ο Άιβερσον, ο Χάρντεν, ο Κρις Πολ, ο Ουέστμπρουκ, ο Πολ Τζορτζ, ο Κιντ και ο Μπίλαπς.

