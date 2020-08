Καρμέλο: Τα clutch τρίποντα που έστειλαν του Μπλέιζερς στα playoffs! (vid)

Μπορεί ο Ντέιμιαν Λίλαρντ να έκανε... παπάδες στο restart, κουβαλώντας τους Μπλέιζερς στα playoffs, ωστόσο το λιθαράκι του έβαλε και ο Καρμέλο Άντονι.

Ο Μέλο ευστόχησε σε καθοριστικά clutch τρίποντα που επέτρεψαν στο Πόρτλαντ να μείνει ζωντανό και να μπει στην postseason.

Η αρχή έγινε με το πρώτο ματς κόντρα στους Γκρίζλις στο restart, όπου με τρίποντο στα 38 δευτερόλεπτα, έκανε το 124-122.

Στη συνέχεια σκότωσε το Χιούστον με μεγάλο τρίποντο, ενώ κρύο αίμα έδειξε με Σέλτικς και Νετς. Για να έρθει το τρίποντο κόντρα στους Γκρίζλις χθες για το 122-116 στα 20 δευτερόλεπτα και να υπογράψει την πρόκριση στα playoffs.

Clutch Melo hit some of the biggest shots for the Blazers in the bubble pic.twitter.com/yeRWy8ZXIG

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 15, 2020