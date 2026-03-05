Σημαντικές νίκες για Χόρνετς και Μπλέιζερς (vid)

Χόρνετς και Μπλέιζερς αύξησαν τις πιθανότητες τους για είσοδο στα play in του ΝΒΑ.

Οι Μπλέιζερς επικράτησαν με 122-114 των Γκρίζλις για το ΝΒΑ και πήγαν στο 30-33, όντας στη 10η θέση. Συνεχίζουν τη μάχη για το play in tournament. Στην 11η θέση με ρεκόρ 23-38 οι ηττημένοι. Ο Τζρου Χόλιντεϊ για τους νικητές είχε 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Γουέλς μέτρησε 24 πόντους.

Δύσκολα οι Σίξερς

Οι Σίξερς επικράτησαν με 106-102 των Τζαζ και συνεχίζουν στο κυνήγι της εξάδας στην Ανατολή. Ο Τζαμπάρι Ουόκερ είχε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο συνήθης ύποπτος Τζορτζ μέτρησε 30 πόντους, 4 ριμπάουντ.

Μεγάλο διπλό των Χόρνετς στη Βοστώνη

Οι «σφήκες» ήταν εντυπωσιακές και επικράτησαν με 118-89 μέσα στη Βοστώνη κάνοντας άλλο ένα βήμα για το play in. Πήγαν στο 32-31 και μπορούν να κοιτούν πλέον και την 6η θέση της Ανατολής. Ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τη Βοστώνη ο Μπράουν μέτρησε 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ.