Σημαντικές νίκες για Χόρνετς και Μπλέιζερς (vid)
Οι Μπλέιζερς επικράτησαν με 122-114 των Γκρίζλις για το ΝΒΑ και πήγαν στο 30-33, όντας στη 10η θέση. Συνεχίζουν τη μάχη για το play in tournament. Στην 11η θέση με ρεκόρ 23-38 οι ηττημένοι. Ο Τζρου Χόλιντεϊ για τους νικητές είχε 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Γουέλς μέτρησε 24 πόντους.
Δύσκολα οι Σίξερς
Οι Σίξερς επικράτησαν με 106-102 των Τζαζ και συνεχίζουν στο κυνήγι της εξάδας στην Ανατολή. Ο Τζαμπάρι Ουόκερ είχε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο συνήθης ύποπτος Τζορτζ μέτρησε 30 πόντους, 4 ριμπάουντ.
Μεγάλο διπλό των Χόρνετς στη Βοστώνη
Οι «σφήκες» ήταν εντυπωσιακές και επικράτησαν με 118-89 μέσα στη Βοστώνη κάνοντας άλλο ένα βήμα για το play in. Πήγαν στο 32-31 και μπορούν να κοιτούν πλέον και την 6η θέση της Ανατολής. Ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τη Βοστώνη ο Μπράουν μέτρησε 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.