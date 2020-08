Ο... δαιμόνιος Λέοναρντ θύμισε στον Μαν πως του λείπει μια ασίστ για triple double (vid)

Ο Καουάι Λέοναρντ είναι ένα κομπιούτερ μέσα στο παρκέ και ο τύπος παίζει σαν να βρίσκεται σε ένα παράλληλο σύμπαν και να μην νιώθει τίποτα, σαν να μην τον επηρεάζει κανείς.

Ακόμα όμως και όταν κάθεται στον πάγκο το μυαλό του δουλεύει γρήγορα.

Ο Klaw κατά τη διάρκεια ενός timeout στο ματς των Κλίπερς... έπιασε τον rookie Τέρανς Μαν και του είπε πως χρειάζεται ακομα μια ασίστ για το triple double

Ο Λέοναρντ το είπε, όμως ο Μαν δεν κατάφερε να το κάνει.

Kawhi let the rookie Terance Mann know he needed one more assist to get a triple-double pic.twitter.com/IJJpikVNAi

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 15, 2020