Πέισερς: Με μισή ομάδα στην πρόβα... playoffs κόντρα στο Μαϊάμι (pic)

Οι δύο ομάδες θα κάνουν τη... δική τους πρόβα τζενεράλε ενόψει των ερχόμενων αναμετρήσεων στην postseason.

Αν μη τι άλλο το τελευταίο παιχνίδι της regular season είναι παντελώς αδιάφορο και είναι λογικό και επόμενο για τους Μακ Μίλαν και Σποέλστρα να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα από την Ιντιανάπολις, από αυτό το παιχνίδι θα απουσιάσουν οι Τι Τζέι Ουόρεν, Βίκτορ Ολαντίπο, Γκόγκα Μπιτάτζε, Μάιλς Τέρνερ και Ντομάντας Σαμπόνις.

Injury report for our final seeding game:

T.J. Warren - Out (Right Foot Plantar Fasciitis)

Victor Oladipo - Out (Sore Left Ankle)

Goga Bitadze - Available (Sore Left Knee)

Myles Turner - Out (Right Wrist Sprain)

Domantas Sabonis - Out (Left Foot Plantar Fasciitis)

— Indiana Pacers (@Pacers) August 14, 2020