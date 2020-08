Οι φάσεις, όμως, που τους «έσωσαν» δεν ήταν μήτε το τρίποντο του Λίλαρντ από το logo του ΝΒΑ, μήτε το τρίποντο από την γωνία του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, μήτε τα καλάθια των Γιουσούφ Νούρκιτς - Σι Τζέι ΜακΚόλουμ προς το τέλος.

Αντιθέτως, ήταν δύο φάσεις με τον ηγέτη του Πόρτλαντ και τον Βόσνιο σέντερ, οι οποίοι έδωσαν «μάχη» με τους αντιπάλους τους, για να σώσουν δύο κρίσιμες κατοχές, από τις οποίες προέκυψε σκορ.

Good things come to those who hustle @Dame_Lillard | #RipCity pic.twitter.com/wIt0BEsUOB

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 14, 2020