Τα playoffs στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ του πλανήτη βρίσκονται προ των πυλών ενώ εκκρεμεί μόνο η όγδοη θέση στη Δύση από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος των Λέικερς στον α' γύρο.

Στο μεταξύ, το ΝΒΑ ενημέρωσε τις ομάδες για τις ακριβείς ημερομηνίες των NBA Finals.

Game 1 - 30 Σεπτεμβρίου

Game 2 - 2 Οκτωβρίου

Game 3 - 4 Οκτωβρίου

Game 4 - 6 Οκτωβρίου

*Game 5 - 9 Οκτωβρίου

*Game 6 - 11 Οκτωβρίου

*Game 7 - 13 Οκτωβρίου

*αν χρειαστεί

NBA has informed teams of Finals dates, subject to move up:

Game 1: Sept. 30

G2: Oct. 2

G3: Oct. 4

G4: Oct. 6

G5: Oct. 9

G6: Oct. 11

G7: Oct. 13

First round begins Monday; each series played every other day. Later rounds can be moved up based on outcomes.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 13, 2020