Με σούπερ Τζόρνταν Λόιντ και Κόλιν Μάλκολμ η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε (103-91) της Βίρτους Μπολόνια για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η Αναντολού Εφές επικράτησε (103-91) της Βίρτους Μπολόνια για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Βέβαια, η αποχώρηση του Μπρούνο Φερνάντο (πρόλαβε και σημείωσε 15 πόντους και να πάρει 10 ριμπάουντ σε 13:40 λεπτά) από το παρκέ στα 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αποσυντόνισε προσωρινά την τουρκική ομάδα η οποία πέτυχε τον στόχο της με τον Τζόρνταν Λόιντ (22 πόντους, 5 ριμπάουντ) και τον Κόλιν Μάλκολμ (20 πόντους, 5 ριμπάουντ). Ο Γιώργος Παπαγιάννης χρησιμοποιήθηκε από τον Πάμπλο Λάσο για 14:49 λεπτά χωρίς να σκοράρει, παίρνοντας 2 ριμπάουντ, μοιράζοντας 3 ασίστ, ενώ έκανε και 1 κλέψιμο.

Από την Ιταλική ομάδα ο Ντέρικ Άλστον είχε 15 πόντους σε 21:32 λεπτά και ο Ρασίντ Μπέλο είχε 11 πόντους. Η Αναντολού Εφές πλέον μετράει 5 νίκες και 6 ήττες στην Euroleague, ενώ η Βίρτους έχει ρεκόρ 4 νίκες και 7 ήττες στη διοργάνωση.

Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά η Αναντολού Εφές δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Βίρτους και με τον Μπρούνο Φερνάντο να κυριαρχεί και τον Κόλιν Μάλκολμ να εκτελεί από την περιφέρεια, αλλά και από μέση απόσταση πήρε μια διαφορά (28-20 στο 10'). Μάλιστα, ο Μάλκολμ ήταν εντυπωσιακός, καθώς είχε 13 πόντους παίζοντας σε ολόκληρη την πρώτη περίοδο!

Με πιεστική άμυνα και τον Ντέρικ Άλστον να αποτελεί την μοναδική ουσιαστική απειλή από την πλευρά της ιταλικής ομάδας η διαφορά έφτασε στο +17 (50-33 στο 16' και 52-35 στο 16.30'') και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Μάλκολμ (60-43 στο 20') στο τέλειο πρώτο μέρος για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο που είχε 14 ασίστ για 3 λάθη, ενώ ο Κέβιν Κοκίλα είχε 9 πόντους για τους Ιταλούς.

Βέβαια, η αποχώρηση με ενοχλήσεις στη γάμπα του Μπρούνο Φερνάντο στα 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου μέρους, όπου πήγε στα αποδυτήρια προκάλεσε ένα σοκ στους γηπεδούχους.

Αυτό φάνηκε στο τρίτο 10λεπτο όπου η Αναντολού Εφές φάνηκε να επηρεάζεται παρά το γεγονός ότι βρήκε λύσεις επιθετικά από τον Τζόρνταν Λόιντ που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του. Η Βίρτους έκλεισε το τρίτο 10λεπτο στους 8 πόντους (76-68), αλλά δεν είχε τις απαιτούμενες λύσεις για να οδηγηθεί στην ανατροπή. Η Αναντολού Εφές που είχε τον απόλυτο έλεγχο διατήρησε μια απόσταση (87-80 στο 35') χωρίς να απειληθεί από τους Ιταλούς και έφτασε στη νίκη.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο η Αναντολού Εφές (60-43) παίρνοντας μια διαφορά που αποδείχθηκε ασφαλείας, καθώς δεν αισθάνθηκε καμία απειλή.

MVP O… Τζόρνταν Λόιντ τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (6/7 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 24:55 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κόλιν Μάλκολμ (20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μπρούνο Φερνάντο (15 πόντους, 10 ριμπάουντ), Μάθιου Στραζέλ (11 πόντους) και Ντάριο Σάριτς (12 πόντους).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντέρικ Άλστον είχε 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 21:32 λεπτά συμμετοχής.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κέσλερ Έντουαρντς έμεινε άποντος σε 19:44 λεπτά συμμετοχής, παίρνοντας 6 ριμπάουντ και δίνοντας 1 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 26 ασίστ για μόλις 4 λάθη της Αναντολού Εφές εξηγούν γιατί δεν ένιωσε απειλή από τη Βίρτους σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-20, 60-43, 76-68, 103-91.

Anadolu Efes Istanbul 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS Head coach: Pablo Laso MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- 3 J. Loyd 24:55 22 2/2 100.0% 6/7 85.7% 0/0 0.0% 0 5 5 0 2 0 0 0 3 3 28 +16 4 S. Yusta 10:27 6 3/4 75.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 +8 5 D. Saric * 21:00 12 3/7 42.9% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 3 1 4 3 1 0 0 0 2 3 15 -1 9 G. Papagiannis 14:49 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 0 3 +14 11 D. Russell 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 P. Dozier * 16:27 3 0/5 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 -6 -1 17 C. Malcolm * 27:23 20 6/11 54.5% 2/2 100.0% 2/2 100.0% 0 5 5 1 0 0 0 0 1 2 22 -1 20 B. Fernando * 13:40 15 5/7 71.4% 0/0 0.0% 5/6 83.3% 4 6 10 0 0 1 0 1 0 4 24 +15 22 C. Payne * 20:36 9 0/1 0.0% 3/7 42.9% 0/0 0.0% 0 0 0 8 1 0 0 1 4 1 9 -7 24 E. Osmani 19:51 5 1/3 33.3% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 5 +5 32 M. Strazel 24:09 11 1/3 33.3% 1/4 25.0% 6/7 85.7% 0 2 2 8 0 1 0 0 0 8 22 +22 88 K. Jones 06:43 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -10 Team 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 TOTAL 200:00 103 21/43 48.8% 16/30 53.3% 13/15 86.7% 11 23 34 26 7 4 1 3 18 21 129 +60