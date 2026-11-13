Αλλαγή τελευταίας στιγμής στην Ελλάδα. Εκτός με νεότερη ενόχληση ο Κουρμπέλης και στη θέση του επιστρατεύθηκε ο Τριάντης.

Εκτός τελικώς ο Κουρμπέλης στην Ελλάδα καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Έβγαλε νέα ενόχληση και έτσι αντ' αυτού στο βασικό σχήμα ξεκινά ο Τριάντης. Ο σχηματισμός της Ελλάδας μετά την αλλαγή αυτή: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με Ανδρούτσο - Τριάντη και στα 2 άκρα της επίθεσης οι Τζόλης και Καρέτσας. Δίδυμο μπροστά οι Ιωαννίδης - Παυλίδης.