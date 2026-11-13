Ελλάδα: Αλλαγή τελευταίας στιγμής με Τριάντη αντί Κουρμπέλη
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Αλλαγή τελευταίας στιγμής στην Ελλάδα. Εκτός με νεότερη ενόχληση ο Κουρμπέλης και στη θέση του επιστρατεύθηκε ο Τριάντης.
Εκτός τελικώς ο Κουρμπέλης στην Ελλάδα καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Έβγαλε νέα ενόχληση και έτσι αντ' αυτού στο βασικό σχήμα ξεκινά ο Τριάντης. Ο σχηματισμός της Ελλάδας μετά την αλλαγή αυτή: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με Ανδρούτσο - Τριάντη και στα 2 άκρα της επίθεσης οι Τζόλης και Καρέτσας. Δίδυμο μπροστά οι Ιωαννίδης - Παυλίδης.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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