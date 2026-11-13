Νικοπολίδης στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνουμε την Εθνική του 2004 με τη σημερινή γενιά»

Ο Αντώνης Νικοπολίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet και μίλησε για τη σημερινή φουρνιά παικτών που διαθέτει η Εθνική μας.

Ο Αντώνης Νικοπολίδης ήταν ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής Gazzetta Magazino by Elabet και μαζί με τους Παναγιώτη Δαλαταριώφ και Αντώνη Πετρόπουλο μίλησαν, ενόψει και του σημαντικού αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία για τη φουρνιά παικτών που διαθέτει η Εθνική μας.

Η αλήθεια είναι πως οι ποδοσφαιριστές που συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις του Ιβαν Γιοβάνοβιτς είναι κυρίως παίκτες που αγωνίζεται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όντας μάλιστα πρωταγωνιστές στις ομάδες τους.

Έτσι, όπως είναι φυσικό, γίνεται μία άτυπη σύγκριση με τη φουρνιά των παικτών του 2004, η οποία έκανε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, κατακτώντας πανάξια την κορυφή της Ευρώπης στο τουρνούα της Πορτογαλίας.

Ωστόσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο άλλοτε πορτιέρε του Ολυμπιακού, μία τέτοια σύγκριση είναι λάθος, τόσο για τους παλαιότερους όσο και για τους σύγχρονους παίκτες, οι πλάτες των οποίων επιβαρύνονται με μία πίεση που δεν θα έπρεπε.