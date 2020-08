Μπάτλερ για Πολ: «Δεν θα αφήσω κανέναν να πετάξει μπάλα σε συμπαίκτη μου» (vids)

Ο γκαρντ των Θάντερ αρκετές φορές υπερέβαλλε στα αμυντικά του καθήκοντα με αντίπαλο τον Ντάνκαν Ρόμπινσον.

Σε μία κατοχή του παιχνιδιού έκλεψε την μπάλα και για να αποφύγει να πατήσει εκτός γραμμής του την πέταξε στην πλάτη με δύναμη.

Στην επόμενη φάση ο Τζίμι Μπάτλερ του έκανε ένα σκληρό φάουλ και μετά το ματς σε δηλώσεις του ανέφερε, «κανείς δεν θα πετάξει την μπάλα σε συμπαίκτη μου με αυτόν τον τρόπο. Αν τα βάλεις με συμπαίκτη μου και ειδικά τον σουτέρ μου, τότε αυτομάτως θα μπλέξεις με μένα και τους υπόλοιπους».

“You’re not gonna throw the ball at my teammate like that. … You mess with one of my guys, especially one of my shooters, then you gotta deal with me and everybody else.”

