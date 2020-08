Ο γκαρντ των Μάτζικ «άδειασε» τον Κούρουκς καθώς προσποιήθηκε ότι θα πάει από τη μία πλευρά, αλλά πήρε την εσωτερική και με ένα φοβερό ανάποδο λέι απ έστειλε τη μπάλα στο καλάθι του Μπρούκλιν.

Αν μη τι άλλο ήταν η φάση της βραδιάς στο ματς του Ορλάντο με τους Νετς.

Kelle digs into his bag of tricks. @MarkelleF | #WholeNewGame pic.twitter.com/3a4bho6qf9

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) August 11, 2020