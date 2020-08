Ο 54χρονος προπονητής θα πραγματοποιήσει την πρώτη προπονητική του καριέρα στο ΝΒΑ, καθώς τα 15 τελευταία χρόνια βρίσκονταν στο NCAA.

Συγκεκριμένα ήταν για πέντε σεζόν στο Όρεγκον ως βοηθός και άλλα 10 στο Κεντάκι, επίσης ως assistant coach. Το 1986 είχε κατακτήσει ως παίκτης το πρωτάθλημα του NCAA ως μέλος του Λούιβιλ, ενώ το ΝΒΑ έχει αγωνιστεί με τη φανέλα των 76ers (1989-1993).

«Γνωρίζει καλά τι χρειάζεται για να φτάσεις στη νίκη και αυτό διότι είχε βρεθεί δίπλα στον Τζον Καλιπάρι. Ο Κένι είναι μια φοβερή προσθήκη στην ομάδα» σχολίασε ο προπονητής, Τομ Θίμποντο.

