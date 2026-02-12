Σίξερς - Νικς 89-138: Σαρωτική Νέα Υόρκη (vid)
Πάρτι των Νικς μέσα στη Φιλαδέλφεια. Η Νέα Υόρκη ήταν ορεξάτη και επικράτησε με 138-89 των Σίξερς, διασύροντας τους.
Σπουδαία ματς ο Αλβαράδο με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Από την άλλη πλευρά ο Μάξεϊ, ο ηγέτης των Σίξερς πια είχε 32 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Τάουνς είχε 21 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους νικητές.
Στο 35-20 ανέβηκαν οι νικητές που κυνηγούν τους Πίστονς, ενώ οι Σίξερς έχουν 30 νίκες και 24 ήττες μέχρι τώρα στη σεζόν και προσπαθούν να σταθούν στην πρώτη εξάδα.
