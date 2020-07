Επίσημο: Ο Θίμποντο ανέλαβε τους Νικς (pic)

Ο έμπειρος κόουτς ήταν το πρώτο όνομα στη λίστα των Νεοϋορκέζων προκειμένου να καθίσει στην άκρη του πάγκου, αποτελώντας πλέον τον 31ο προπονητή στην ιστορία του οργανισμού.

Μάλιστα ο 62χρονος τεχνικός είχε εργαστεί στους Νικς και ως ασίσταντ κόουτς στο διάστημα 1996-2003.

Το 2011 είχε κερδίσει και το βραβείο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς, έχοντας οδηγήσει τους Σικάγο Μπουλς σε ρεκόρ 62-20 στην κανονική περίοδο.

He's one of us now. Welcome to the Mecca, Coach Thibodeau! #NewYorkForever pic.twitter.com/ehk3VU7s2y

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) July 30, 2020