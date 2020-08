ΝΒΑ: Αποχωρούν αμέσως από τη «φούσκα» οι αποκλεισμένες ομάδες (pic)

Όπως αναμενόταν, οι ομάδες που δεν θα πάρουν μέρος στα playoffs του ΝΒΑ, θα αποχωρήσουν από την «φούσκα» το συντομότερο δυνατό.

Ακόμα έχουν μείνει δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση της «regular season» και με το τέλος της, οι αποκλεισμένοι θα γυρίσουν στην βάση τους, αφού πρώτα κάνουν μπάνιο και γευματίσουν, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του «Yahoo Sports», Κρις Χέινς.

Υπενθυμίζεται ότι Ουίζαρντς από την Ανατολή και Πέλικανς - Κινγκς από τη Δύση έχουν ήδη αποκλειστεί, ενώ Γκρίζλις, Μπλέιζερς, Σπερς και Σανς «παλεύουν» για την τελευταία θέση στην δυτική περιφέρεια.

Yahoo Sources: NBA teams that have been mathematically eliminated on or before Aug. 12 will depart campus immediately after their final game has ended. Following game, teams will shower in designated rooms at the Coronado Springs Resort, receive meal and take team bus to airport.

