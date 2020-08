Απίθανος Ντόντσιτς: «Βγάλτε με από το MIP και βάλτε τον Ντεβόντε Γκράχαμ»! (pic)

Ο Σλοβένος γκαρντ των Μάβερικς δεν είναι μόνο... παιχτάρα, αλλά και ακριβοδίκαιος! Αυτό απέδειξε από τις δηλώσεις που έκανε, όταν τον ρώτησαν πως νιώθει που είναι υποψήφιος για το βραβείο του «Most Improved Player».

Ακολούθησε ο εξής διάλογος με τον δημοσιογράφο Μπραντ Τάουνσεντ των «Dallas Morning News»:

Ντόντιστς: «Ποιος ψηφίζει σε αυτό;»

Τάουνσεντ: «100 από εμάς, μαζί κι εγώ».

Ντόντσιτς: «Βγάλτε με από τη λίστα και βάλτε τον Ντεβόντε Γκράχαμ. Δεν μού αξίζει να είμαι εκεί».

Luka to me on MIP voting: “Who votes in this?”

Me: “Well, 100 of us, including me.”@luka7doncic: “Take me off the list and put @Devonte4Graham on there. I don’t deserve to be on there.”

— Brad Townsend (@townbrad) August 9, 2020