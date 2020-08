ΛεΜπρόν: Ηττήθηκε για πρώτη φορά φέτος, ενώ σκόραρε 30+ πόντους (pic)

Οι Λέικερς ηττήθηκαν με 116-111 από τους Πέισερς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να έχει 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Αυτή, ήταν η πρώτη φορά για τον «Βασιλιά» που χάνει, ενώ έχει σημειώσει 30+ πόντους. Το σερί του ήταν 20-0 κι έτσι ισοφάρισε τον Τζέρι Ουέστ, που είχε κάνει το ίδιο τη σεζόν 1963-64.

LeBron James lost for the first time this season when scoring 30+ points, after starting the season 20-0.

That 20-game win streak was tied with Jerry West (1963-64) for the longest streak in a season by a player in NBA history. h/t @EliasSports pic.twitter.com/z6apfUv8OR

