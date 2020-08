Απολαυστικό Shaqtin' A Fool με Ντόντσιτς και Νικ Νερς (vid)

Όπως μόνο εκείνος ξέρει να τα παρουσιάζει, έβγαλε στη... σέντρα τους Τζα Μοράντ, Τιμοτέ Λουαλού-Καμπαρό, Λούκα Ντόντσιτς και Νικ Νερς.

Τον Μοράντ για μια πάσα στο πουθενά, τον Λουαλού-Καμπαρό για μια ενέργεια που προκαλεί απορία το «τι σκεπτόταν» εκείνη την ώρα, τον Ντόντσιτς για ένα χαμένο κάρφωμα και τον τεχνικό των Ράπτορς επειδή κανείς δεν έκανε high-5 μαζί του.

Απολαύστε το!

Nick Nurse gets the Josh Hart high-five treatment on the latest #Shaqtin

Presented by @PapaJohns pic.twitter.com/Y722HUy8TF

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) August 7, 2020