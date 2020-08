Τζοέλ Εμπίντ: Με αριθμούς... MVP στην «φούσκα» του Ορλάντο (pic)

Ο Καμερουνέζος σέντερ έχει καταφέρει να «γεμίσει» τη στατιστική του στα τρία ματς των 76ers κόντρα σε Πέισερς, Σπερς και Ουίζαρντς και να αποτελέσει έναν από τους καλύτερους παίκτες του restart!

Συγκεκριμένα ο Εμπίντ μετράει κατά μέσο όρο 32,7 λεπτά συμμετοχής με... 32,7 πόντους (!) έχοντας επίσης 13,7 ριμπάουντ, 1,7 τάπες, 1,7 κλεψίματα και 11,7 εύστοχα σουτ!

Εντυπωσιακός!

Joel "Do a .7" Embiid in the bubble:

32.7 minutes per game

32.7 points per game

13.7 rebounds per game

9.7 defensive rebounds per game

1.7 steals per game

1.7 blocks per game

11.7 made shots per game

3.7 turnovers per game

3.7 fouls per game

pic.twitter.com/u0iSv9rJT2

— StatMuse (@statmuse) August 5, 2020