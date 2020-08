Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρέθηκε μόλις 16 λεπτά στο παρκέ, όλα στο πρώτο μισό του αγώνα!

Σε αυτό το διάστημα φρόντισε να κάνει και με το... παραπάνω αισθητή την παρουσία του έχοντας 16 πόντους με 5/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 0/3 βολές, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στη συνέχεια παρακολούθησε την υπόλοιπη εξέλιξη του ματς από τον πάγκο, με τους Νετς να φτάνουν στην τελική επικράτηση.

16 points in 16 minutes for The Greek Freak. pic.twitter.com/PtrPknXXRX

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 4, 2020