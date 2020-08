Ο Ντέιβις στην ίδια κατηγορία με τον Κόμπι: «Έχω ανατριχιάσει» (pics & vid)

Ο «AD» μέτρησε 42 πόντους στο παιχνίδι με την ομάδα της Γιούτα, έχοντας σκοράρει τους 23 (δηλαδή 20+) στο πρώτο μέρος του αγώνα.

Έτσι, έβαλε το όνομά του δίπλα στον Κόμπι Μπράιαντ, καθώς ο «Black Mamba» ήταν ο τελευταίος που το είχε πετύχει αυτό με την φανέλα των Λέικερς το 2012-13, όπως τον ενημέρωσε η δημοσιογράφος του «ESPN», Ρέιτσελ Νίκολς, μετά το ματς.

Ο Ντέιβις εντυπωσιασμένος απάντησε: «Σημαίνει πολλά να είσαι σε μια κατηγορία μαζί του. Έχω ανατριχιάσει! Είναι δύσκολο να μιλάω για εκείνον, αλλά το να είμαι σε μια κατηγορία μαζί του σημαίνει πολλά. Ξέρω πως μας κοιτάει από ψηλά. Θέλουμε να το κάνουμε για εκείνον. Είναι τιμή μου που αναφέρομαι και μόνο δίπλα στο όνομά του».

"I just got chills. ... to be in a category with [Kobe Bryant], I know he's looking down on us and cheering us on, so we want to do it for him."

–Anthony Davis on joining Kobe in the Lakers' record books (via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/pCkXoL1fpz

— ESPN (@espn) August 4, 2020