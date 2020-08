Λέικερς: «Κλείδωσαν» την 1η θέση στη Δύση μετά από μια δεκαετία! (pics)

Η ομάδα του Λος Άντζελες, με μπροστάρη τον Άντονι Ντέιβις, νίκησε τους Τζαζ με 116-108 και έφτασε τις 51 νίκες (και τις 15 ήττες) στη Δύση.

Με αυτόν τον τρόπο οι Λέικερς «κλείδωσαν» την πρώτη θέση στην περιφέρειά τους, κάτι που συνέβη μετά από μια δεκαετία, δηλαδή από τη σεζόν 2009-10!

The Los Angeles Lakers have clinched the top seed in the Western Conference for the first time since the 2009-10 season.

Συνολικά, είναι η 12η φορά που οι «λιμνάνθρωποι» τερματίζουν στην κορυφή της Δύσης, από το 1984, ενώ τις μισές φορές από αυτές, έχουν βγει πρωταθλητές του ΝΒΑ!

This is the 12th time since 1984 that the Lakers have secured the No. 1 seed in the West. They won titles 6 times in that position.

