«Η Ένωση Προπονητών ψήφισε Μπουντενχόλζερ και Ντόνοβαν» (pic)

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι στο ESPN, οι δύο προπονητές των Μπακς και των Θάντερ πήραν τις περισσότερες ψήφους από την Ένωση Προπονητών για το αντίστοιχο βραβείο της σεζόν.

Τρίτος κατά σειρά τερμάτισε ο Νικ Νερς, ενώ έλαβαν ψήφους και οι Τέιλορ Τζένκινς, Νέιτ ΜακΜίλαν, Έρικ Σποέλστρα, Μπραντ Στίβενς και Φρανκ Βόγκελ.

ESPN Sources: Milwaukee’s Mike Budenholzer and Oklahoma City’s Billy Donovan voted the @NBA_Coaches 2020 co-coaches of the year. Story: https://t.co/gHhKgg3dM5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2020