Αντετοκούνμπο vs Χάρντεν: Όλη η ιστορία της κόντρας που ξεκίνησε το 2014! (vids)

Έχει πάρει... φωτιά η κόντρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο «Μούσιας» άναψε και πάλι τα αίματα σήμερα, αφού πέταξε το καρφί στον Greek Freak, τονίζοντας πως «αν είσαι 2.11, τρέχεις και καρφώνεις δεν χρειάζεσαι ταλέντο!».

Μπορεί οι περισσότεροι να νομίζουν πως η κόντρα τους δεν είναι πολύ παλιά, ωστόσο όλα ξεκίνησαν το 2014.

Τότε σε ένα ματς των Ρόκετς με τους Μπακς, ο Χάρντεν έσπρωξε τον Γιάννη και χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. Ο Έλληνας φόργουορντ πήγε κοντά του και του είπε κάτι, διώχνωντας τη μπάλα από τα χέρια του.

Ο αστέρας του Χιούστον θέλησε να απαντήσει στον Γιάννη, ωστόσο οι συμπαίκτες του (μεταξύ αυτών και ο Κώστας Παπανικολάου) τον ηρέμησαν και η κατάσταση δεν ξέφυγε, με τον Χάρντεν πάντως να συνεχίζει να τα λέει σε έντονο ύφος στον Αντετοκούνμπο.

It looks like this was the start of the Harden x Giannis beef in 2014 pic.twitter.com/Y3gDEl40Td

Hoops Provider (@HoopsProvider) February 28, 2020