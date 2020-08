Στοτς για Καρμέλο: «Οι καθοριστικές στιγμές τον κάνουν ξεχωριστό» (pic)

Οι Μπλέιζερς πήραν σπουδαία νίκη για την διεκδίκηση της 8ης θέσης κόντρα στους Γκρίζλις, με τον Καρμέλο Άντονι να κρατά ζωντανό το Πόρτλαντ με 2 καθοριστικά τρίποντα για να στείλει το ματς στην παράταση.

Ο προπονητής του, Τέρι Στοτς μίλησε μετά το τέλος του ματς και... υποκλίθηκε στον έμπειρο φόργουορντ.

«Αυτό τον κάνει ξεχωριστό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο ταλαντούχος είσαι, αλλά και με την νοοτροπία που έχεις σε αυτές τις στιγμές. Σε αυτές τις καθοριστικές στιγμές», ήταν τα λόγια του head coach των Μπλέιζερς για τον Μέλο.

We're very happy @carmeloanthony is on our side. pic.twitter.com/9GHrJVkyWj

