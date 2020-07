Ο κόσμος ξέρει πως το παρατσούκλι του Άντονι Ντέιβις είναι το Unibrow (μονόφρυδος).

Πλέον θα έχει ακόμα ένα εξαιτίας του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Βασιλιάς είδε μια φωτογραφία του συμπαίκτη του με ειδικά γυαλιά και του κόλλησε το προσωνύμιο «Τζαμπάρ».

Φυσικά τα γυαλιά που φορούσε ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ όταν έπαιζε ήταν το σήμα κατατεθέν του και έτσι ο ηγέτης των Λέικερς εμπνεύστηκε.

LeBron's got a new nickname for AD pic.twitter.com/BdgaHwAj22

— ESPN (@espn) July 29, 2020