Το τζάμπολ της επανεκκίνησης στο ΝΒΑ πλησιάζει, αλλά οι Λέικερς δεν ξέρουν ακόμα αν θα έχουν ένα σημαντικό μέλος μαζί τους για το... ντέρμπι του Λος Άντζελες.

Οι «λιμνάνθρωποι» θα αντιμετωπίσουν τους Κλίπερς (31/07, 04:00), με τη συμμετοχή του Άντονι Ντέιβις να είναι αμφίβολη.

Ο «AD» τραυματίστηκε στο μάτι στο φιλικό παιχνίδι με τους Ορλάντο Μάτζικ κι ενώ η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία, αφού δεν βλέπει θολά, είναι ακόμα άγνωστο αν θα αγωνιστεί.

Όπως σημείωσε η δημοσιογράφος του «ESPN», Ρέιτσελ Νίκολς, οι Λέικερς θα εκτιμούν την κατάσταση καθημερινά.

Lakers practice today....

Anthony Davis did not participate. AD’s eye is still sore but the Lakers say he does not have blurry vision. Day-to-day on whether he’ll play in Thursday night’s opener against the Clippers. pic.twitter.com/G6Im7G8Tqp

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) July 28, 2020