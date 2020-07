Μετά το τέλος του ματς των Κλίπερς με τους Κινγκς και την ήττα της ομάδας του, μίλησε στα media ο Ίβιτσα Ζούμπατς, κάνοντας μια αποκάλυψη.

Ο σέντερ της ομάδας του LA ανέφερε πως είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό πριν τις 4 Ιουλίου.

Ο Ζούμπατς δεν έχει βρεθεί ακόμα με την υπόλοιπη ομάδα, αφού είναι σε καραντίνα.

Ivica Zubac just told the media that he tested positive for COVID-19 the week before July 4.

— Jovan Buha (@jovanbuha) July 27, 2020