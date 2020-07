Κινγκς - Κλίπερς 106-102: Σερβική υπόθεση! (vids)

Σε άλλο ένα ματς οι Κλίπερς αναγκάστηκαν να παίξουν με αρκετές απουσίες και αυτή τη φορά το πλήρωσαν.

Η ομάδα του Ρίβερς ηττήθηκε από τους Κινγκς με 106-102 σε φιλικό στο Ορλάντο, με τους Μπογκντάνοβιτς και Χιλντ να είναι κορυφαίοι με 21 πόντους και 17 πόντους αντίστοιχα (είχε και 4 ασίστ και 8 ριμπάουντ).

To μεγάλο σουτ πάντως το έβαλε ο Μπιέλιτσα που έγραψε το 102-100, 27 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Μπόγκνταν έγραψε το 104-100 στα 11 δευτερόλεπτα και κλείδωσε τη νίκη.

Για την ομάδα του LA που σε άλλο ένα ματς δεν είχε στο παρκέ τον Ουίλιαμς, ο Τζορτζ είχε 19 με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Λέοναρντ πρόσθεσε 17 (6/22 σουτ) με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

