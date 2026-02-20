Με τον Μπένεντικτ Μάθουριν να πραγματοποιεί μεγάλο ματς και τον Τζαμάλ Μάρεϊ να είναι ο... μοιραίος για το Ντένβερ, οι Κλίπερς πήραν το θρίλερ με τους Νάγκετς με σκορ 115-114.

Δραματικό ήταν το φινάλε στο παιχνίδι των Λος Άντζελες Κλίπερς επί των Ντένβερ Νάγκετς! Ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση καθώς στα 0.9'' πριν από το τέλος και με το σκορ στο 115-112 κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο. Όμως αστόχησε στην τελευταία βολή που θα έστελνε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο και κάπως έτσι οι Κλίπερς έφτασαν στην τελική επικράτηση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν το... νέο πρόσωπο της ομάδας μετά το trade του Ίβιτσα Ζούμπατς στους Πέισερς, ο Μπένεντικτ Μάθουριν Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 34 λεπτά ερχόμενος από τον πάγκο και πέτυχε 38 πόντους έχοντας 10/16 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 12/13 βολές, 5 ριμπάουντ και ασίστ.

Ο Καουάι Λέοναρντ είχε άλλους 23 πόντους με 8/18 εντός παιδιάς, ο ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ μέτρησε 22 πόντους με 7/15 σουτ, ενώ με double double έκλεισε το παιχνίδι ο Τζον Κόλινς έχοντας 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Για τους Νάγκετς (35-21 ρεκόρ) ο Γιόκιτς είχε 22 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν ωραίος και μοιραίος μαζί με τη χαμένη βολή έχοντας από τη πλευρά του 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 τελικές πάσες.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-24, 45-52, 78-77, 115-114.