Ουίλιαμς: Σε 10ημερη καραντίνα λόγω strip club, off για 2 ματς! (pic)

Για προσωπικούς λόγους έφυγε από τη... φούσκα του Ορλάντο ο Λου Ουίλιαμς, ωστόσο πέρασε από ένα strip club, κάτι που έγινε γνωστό στο ΝΒΑ και τους Κλίπερς.

Ο ίδιος παραδέχθηκε την... παρασπονδία του και πλέον μπαίνει σε 10ήμερη καραντίνα στη... φούσκα του Ορλάντο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Σαμς Σαράνια.

Με αυτόν τον τρόπο θα χάσει τα 2 πρώτα επίσημα ματς της ομάδας του LA στο restart κόντρα σε Λέικερς (31 Ιούλη) και Πέλικανς (2 Αυγούστου).

Clippers’ Lou Williams will have 10-day quarantine on Orlando campus after picking up food at Magic City on excused absence — sidelining him through first two seeding games — NBA says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2020