Συνάντηση Μισέλ Ομπάμα με παίκτες του (W)NBA

Στις 3 Νοεμβρίου θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και το κλίμα μοιάζει να είναι βαρύ για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκαλεί διαρκώς με όσα λέει και κάνει.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, από την άλλη, στηρίζει τον πρώην αντιπρόεδρό του, Τζο Μπάιντεν, στην προεκλογική εκστρατεία, καθώς στόχος τους είναι να «ρίξουν» τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και της Μπριόνα Τέιλορ από αστυνομικούς, υπήρξαν και υπάρχουν αναταραχές στην Αμερική, ενώ οι παίκτες του ΝΒΑ και οι παίκτριες του WNBA δίνουν αγώνα για την προώθηση του «Black Lives Matter» και την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε αυτό το θέμα.

Μέσα σε όλα αυτά, η Μισέλ Ομπάμα συζήτησε με παίκτες και παίκτριες των κορυφαίων πρωταθλημάτων μπάσκετ του κόσμου για τη σημασία που έχει η ψήφος και πόσο ισχυρή είναι, στο πλαίσιο του «When We All Vote» (όταν ψηφίζουμε όλοι).

«Θα μιλήσουμε για τη σημασία της ψήφου και να σιγουρευτούμε ότι οι φωνές θα ακουστούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι το κάνουμε μαζί. Όχι μόνο οι παίκτες του ΝΒΑ, όχι μόνο οι παίκτριες του WNBA, αλλά όλοι. Θα μοιραστούμε απόψεις και θα δούμε πως νιώθει ο καθένας. Είναι δυνατό να βλέπεις ότι οι γυναίκες έχουν φωνή. Έχω μια σύζυγο, έχω μια μητέρα, αλλά κυρίως, έχω μια κόρη. Πρέπει να την προστατέψω και να σιγουρευτώ ότι θα υψώνει ανάστημα κι εκείνη, οπότε ένα ζήτω για τις γυναίκες και όσα κάνουν», είχε πει ο γκαρντ των Θάντερ και πρόεδρος της Ένωσης Παικτών, Κρις Πολ, πριν την συζήτηση με την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, που έγινε την Κυριακή (26/07).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ